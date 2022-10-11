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Школьников Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за сообщения о минировании

Происшествия

Школа №1 в Петропавловске-Камчатском получила сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Детей в срочном порядке эвакуировали.

"Утром 11 октября поступил звонок о возможном минировании школы №1 в Петропавловске-Камчатском. Оповещены все оперативные службы, организовано реагирование", — передаёт ДВ-РОСС.

Как отмечает издание, за прошлый год из-за подобных сообщений эвакуация в школах региона проходила более 30 раз.

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Автор: Екатерина Широкова
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