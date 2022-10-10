"Космонавт" обманом выманил у японки 4,4 млн йен

Мужчина, выдававший себя за российского космонавта, обманом выманил у японки 4,4 миллиона йен (около 200 млн рублей) за свой обратный полет на Землю, к тому же он пообещал жениться на ней.

Сообщается, что 65-летняя женщина отправила мошеннику огромную сумму после того, как он сказал, что хочет "улететь" домой и начать совместную жизнь в Японии.

Мужчина завел разговор с женщиной в Instagram в июне. В его профиле были размещены фотографии космоса. Космический ковбой даже утверждал, что работал на Международной космической станции, где астронавты имеют ограниченный доступ к телефонной связи. По мере развития онлайн-отношений мужчина заверил даму, что готов связать себя узами брака, но ему нужны большие деньги, чтобы покрыть стоимость ракеты и полёт на Землю, сообщает TV Asahi.

В период с 19 августа по 5 сентября женщина отправила своему предполагаемому будущему мужу 4,4 миллиона йен пятью отдельными платежами. В конце концов женщина заподозрила неладное, поскольку мужчина продолжал просить больше денег. И тогда она сообщила о "космонавте" в полицию.