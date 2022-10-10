На Камчатке пропала группа туристов из трёх человек

На Камчатке ищут группу туристов из трёх человек, которые пропали в районе Больших Банных источников.

"Просьба о поиске мужчин поступила от родственницы одного из них. Женщина сообщила, что граждане уехали в район указанных источников на внедорожнике и до сих пор не вернулись, связь с ними отсутствует", — говорится в сообщении региональной службы МЧС.

Согласно информации, в районе выпали обильные осадки, что позволило сформировать поисковую группу на квадроциклах с применением беспилотников.