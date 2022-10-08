Гладков: ВСУ обстреляли село Бирюч в Белгородской области, ранена девушка

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанесли удары по населённому пункту Бирюч в Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, 16-летняя девушка получила ранения в результате атаки. Как пояснил губернатор, она передана бригаде врачей.

"Украина обстреляла село Бирюч Валуйского округа", — подтвердил руководитель региона.

Гладков также подчеркнул: оперативники выясняют все подробности ЧП, дополнительные сведения об атаке будут предоставлены позже.

В пятницу, 7 октября, военные ВСУ обстреляли населённый пункт Щетиновка в Белгородской области. Губернатор отметил, что при ударе пострадал один мирный житель.

В конце сентября украинская армия атаковала село Зиборовка в этом же регионе. Жертв удалось избежать. Однако ВСУ повредили два автомобиля, пять частных домов и здание школы.