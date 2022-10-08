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Аксёнов о состоянии Крымского моста: автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела

Происшествия

По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань Крымского моста цела, переправа начнёт работать в ближайшее время, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

"В результате ЧП произошло обрушение двух пролётов автомобильного полотна ветки, которая идёт из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор", — сообщил политик.

Аксёнов подчеркнул, что автомобилистов разворачивают пункты стоянок и обогрева. Кроме того, Аксёнов призвал отельеров продлить срок пребывания для гостей за счёт бюджета региона.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что представитель национального антитеррористического комитета причиной ЧП на Крымском мосту назвали подрыв грузового автомобиля.

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Автор: Екатерина Широкова
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