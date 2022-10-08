Константинов: дорожное полотно повредили украинские вандалы

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

"Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь, чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания", — заявил политик.

По словам главы крымского парламента, "нести смерть и разрушение" — единственное, что хорошо получается у киевского режима.

Ранее Константинов заверил, что повреждения будут оперативно устранены, так как не носят "тяжёлый характер".