Константинов: повреждения на Крымском мосту будут оперативно восстановлены

Повреждения на Крымском мосту в результате пожара быстро восстановят, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, тяжёлые повреждения мост не получил.

"Повреждения на Крымском мосту будут оперативно восстановлены, благо они не носят тяжёлого характера", — пояснил глава парламента.

Как сообщили власти региона, на Кубани открыли стоянки для водителей, которые не могут проехать по переправе, при необходимости Краснодарский край также готов открыть семь стоянок.

Согласно информации, из-за ЧП на Крымском мосту некоторые поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь могут задержаться.