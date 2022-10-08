Антитеррористический комитет: на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль

Представитель национального антитеррористического комитета заявил, что чрезвычайное происшествие на Крымском мосту произошло вследствие подрыва грузового автомобиля.

Также в ведомстве добавили, что частично обрушились два автомобильных пролёта переправы, но арка над судоходной частью моста не повреждена.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов пояснил, что ответственность за происшествие лежит на украинский властях, которые долгое время угрожали атаками на Крымский мост. Он уточнил, автомобильная и железнодорожная ветки перерезаны.

В ближайшее время сообщение с полуостровом будет восстановлено с помощью паромной переправы через Керченский пролив.