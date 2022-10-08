Владимиру Путину доложили о ЧП на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин уже в курсе чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, рассказал Pravda.Ru источник в руководстве Республики Крым.

Он отметил, что уже в ближайшее время в Крым и Керчь вылетают представители всех ведомств. Специалисты должны будут обеспечить ремонт моста и логистику через Керченский прорыв в обход остановленной переправы.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что полуостров обеспечен продовольствием и горючим, паромная переправа находится в готовности к запуску, а все логистические схемы на случай различных чрезвычайных ситуаций отработаны.

Собственный корреспондент Pravda.Ru в Совете Министров Крыма сообщил, что по предварительным данным пострадавших в результате происшествия нет.