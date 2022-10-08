Очевидцы: на Крымском мосту отсутствует часть дорожного полотна

Крымский мост закрыли для автомобилистов, водителей отправляют на специально организованные площадки, где уже развёрнуты пункты питания и обогрева.

Крымский мост в огне

Утром 8 октября появились сообщения о пожаре на Крымском мосту. Представители местных властей и "Крымской железной дороги" пояснили, что загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда.

Судя по видео, которое очевидец снял на переправе, огонь уже распространился на несколько вагонов с горюче-смазочными материалами. Также в ролике можно видеть часть отсутствующего дорожного полотна на автомобильной части моста.

Советник главы Республики Крым Олег Крючков заверил, что все экстренные службы уже работают на месте происшествия.