Правоохранители изъяли у жителя Хакасии крупнейшую за 20 лет партию золота

Источник в правоохранительных органах заявил, что в Хакасии 55-летний мужчина незаконно хранил свыше 11 килограммов золота. По данным СМИ, эту партию драгоценных металлов можно назвать самой большой с 2002 года.

Как написали в newkhakasiya.online, золото находилось в полимерных пакетах. Оно стоило 31 миллион рублей, отметили в издании. Правоохранители возбудили уголовное дело.