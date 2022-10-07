Источник в правоохранительных органах заявил, что в Хакасии 55-летний мужчина незаконно хранил свыше 11 килограммов золота. По данным СМИ, эту партию драгоценных металлов можно назвать самой большой с 2002 года.
Как написали в newkhakasiya.online, золото находилось в полимерных пакетах. Оно стоило 31 миллион рублей, отметили в издании. Правоохранители возбудили уголовное дело.
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