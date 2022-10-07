В Орске трое грабителей напали на инкассаторов, забрали деньги и скрылись. Их добычей, по предварительным данным, могли стать 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.
По информации издания, один из инкассаторов ранен. Нападение произошло рядом с почтовым отделением.
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