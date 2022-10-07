Трое грабителей напали на инкассаторов в Орске

В Орске трое грабителей напали на инкассаторов, забрали деньги и скрылись. Их добычей, по предварительным данным, могли стать 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, один из инкассаторов ранен. Нападение произошло рядом с почтовым отделением.