Суд приговорил экс-гендиректора "Зимней вишни" к восьми годам колонии

Бывший гендиректор и совладелец торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает ТАСС, суд признал его виновным в даче взятки руководителю регионального Госстройнадзора во время реконструкции здания ТРЦ, которая проходила с многочисленными ошибками.

"Назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы", — подчеркнул судья.

Кроме того, Вишневский должен выплатить штраф в размере 21 миллиона рублей.