Бывший гендиректор и совладелец торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский приговорён к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как сообщает ТАСС, суд признал его виновным в даче взятки руководителю регионального Госстройнадзора во время реконструкции здания ТРЦ, которая проходила с многочисленными ошибками.
"Назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы", — подчеркнул судья.
Кроме того, Вишневский должен выплатить штраф в размере 21 миллиона рублей.
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