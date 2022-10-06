В небе над ХМАО зафиксировали опасное сближение двух российских самолётов

В небе над Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО) зарегистрировали опасное сближение двух пассажирских самолётов. Об этом пишет muksun.fm.

По информации издания, инцидент произошёл в среду, 5 октября. В самолётах авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" сработала система контроля интервалов. В этот момент они находились неподалёку от населённого пункта Саранпуль Березовского района.

Отмечается, что лайнер "Аэрофлота" направлялся из Москвы в Новый Уренгой, а самолёт "России" — из Южно-Сахалинска в столицу страны.

Экипажи вовремя отреагировали на проблемную ситуацию. Они оперативно приняли решения, которые позволили самолётам разойтись в воздушном пространстве над ХМАО.

Ранее председатель Союза пассажиров РФ Кирилл Янков заявил, что в стране могут возникнуть проблемы с внутренними перевозками из-за западных санкций. Он подчеркнул: российский авиапарк примерно на 60 процентов состоит из современных самолётов, поступивших из-за рубежа.