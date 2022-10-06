Экс-полицейский убил более 30 человек в детском центре в Таиланде

Экс-сотрудник полиции проник в детский центр в Тайланде и устроил массовое убийство. Погибло не менее 30 человек, среди которых несовершеннолетние дети.
К месту трагедии в центре развития ребёнка съезжаются машины скорой помощи.
По предварительным данным, убийца был вооружён огнестрельным оружием и ножами, он напал на детей во время тихого часа, а затем скрылся. Тайские СМИ сообщают, что преступник покончил с собой.
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