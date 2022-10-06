Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Еврокомиссар: Украина не может вступить в НАТО из-за вооружённого конфликта
Newsweek: ответом Запада должно стать уничтожение Путина и России
Сивков: отказ бить по центрам провоцирует Запад на усиление давления
Washington Post: с приближением зимы конфликт на Украине рискует зайти в тупик
Глава Минэнерго Украины Галущенко призвал G7 ввести санкции против "Росатома"
Стремоусов: ВСУ ежедневно теряют по 300 человек на Херсонском направлении
Стефанович заявил, что отказ мира от ядерного оружия приведёт к новым угрозам
Стремоусов заявил, что ВСУ стянули под Херсон огромное количество техники НАТО
Власти Херсонской области: атаки ВСУ со стороны Николаева завершаются разгромом

Экс-полицейский убил более 30 человек в детском центре в Таиланде

Происшествия

Экс-сотрудник полиции проник в детский центр в Тайланде и устроил массовое убийство. Погибло не менее 30 человек, среди которых несовершеннолетние дети.

К месту трагедии в центре развития ребёнка съезжаются машины скорой помощи.

По предварительным данным, убийца был вооружён огнестрельным оружием и ножами, он напал на детей во время тихого часа, а затем скрылся. Тайские СМИ сообщают, что преступник покончил с собой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева
Популярное
Силовые структуры
Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине

Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.

Генерал Картаполов призвал прекратить врать о ситуации в зоне СВО на Украине
Военкор Руденко сообщил, что войска ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Силовые структуры
Военкор Руденко сообщил, что войска ВС РФ впервые применили новейшее вооружение
Военные новости
"Чёрные запорожцы" уничтожены роем "Гераней". Таких атак будет много
Наука и техника
Военный оптик рассказал о природе световых столбов по всей РФ: это не "Пересвет"
Ольга Лебедева СБУ получает полномочия сродни тем, что были у гитлеровского гестапо Ольга Лебедева Людмила Черткова Путин запретил Сатане править бал в России Людмила Черткова Сергей Лебедев Миллионы тонн биоресурсов нелегально выкачиваются в России каждый год Сергей Лебедев
Силовые структуры
Дроны-камикадзе взорвали казарму бригады ВСУ под Киевом
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры уничтожения гаубицы М777 из США на Лиманском направлении
Путин не готовит новое обращение к нации, заявил Песков
Политика. Новости и аналитика
Путин не готовит новое обращение к нации, заявил Песков
Последние материалы
РВНП: власти хотят восстановить в должности уволенного хабаровского военкома
Народная милиция ЛНР за сутки уничтожила до 70 укронацистов
Стремоусов заявил, что у Антоновского моста под Херсоном сбили два дрона ВСУ
Минюст ДНР: ВСУ обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в Горловке
Экономист Рожанковский: решение ОПЕК+ сделает Россию богаче, а Запад беднее
Стремоусов: продвижения украинских войск на Херсонском направлении нет
Гамалий: ВС РФ нанесли удары по объектам в Хмельницкой области
Хазин: Россия не делает резких шагов, потому что Путин пока ведёт переговоры
Иран и Россия работают над реализацией меморандума по нефтегазовым проектам
Греция потребовала от Германии репарации за ущерб во Второй мировой войне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников