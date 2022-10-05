Работники МВД РФ организовали обыски в квартирах 30 глав и активистов правозащитного движения "Голос"*. Как подчеркнули журналисты, недвижимость расположена в семи российских регионах.
Среди них, по информации источника RT, оказались
В СМИ отметили, что "Голос" является частью группы организаций ENEMO**, а его представители отвечают за наблюдателей на выборах.
* Незарегистрированное общественное объединение, признанное иностранным агентом по решению Минюста РФ от 18.08.2021.
** Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры РФ от 27.09.2021.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.