RT: МВД проводит обыски в семи регионах РФ у активистов движения "Голос"*

Работники МВД РФ организовали обыски в квартирах 30 глав и активистов правозащитного движения "Голос"*. Как подчеркнули журналисты, недвижимость расположена в семи российских регионах.

Среди них, по информации источника RT, оказались

Москва,

Подмосковье,

Карелия,

Псковская, Челябинская, Тамбовская области,

Пермский край.

В СМИ отметили, что "Голос" является частью группы организаций ENEMO**, а его представители отвечают за наблюдателей на выборах.

* Незарегистрированное общественное объединение, признанное иностранным агентом по решению Минюста РФ от 18.08.2021.

** Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры РФ от 27.09.2021.