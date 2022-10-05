В Московской области полицейские задержали 22-летнего парня, который, предположительно, украл у 60-летней местной жительницы 898 тысяч рублей.
По данным интернет-издания "Подмосковье Сегодня", молодой человек пообещал женщине удалить компьютерные вирусы. Вместо этого злоумышленник через мобильные приложения оформил на имя жертвы кредиты и отправил себе полученные средства. Правоохранители завели против предполагаемого вора уголовное дело.
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