Якобы компьютерный мастер похитил у жительницы Подмосковья 898 тысяч рублей

В Московской области полицейские задержали 22-летнего парня, который, предположительно, украл у 60-летней местной жительницы 898 тысяч рублей.

По данным интернет-издания "Подмосковье Сегодня", молодой человек пообещал женщине удалить компьютерные вирусы. Вместо этого злоумышленник через мобильные приложения оформил на имя жертвы кредиты и отправил себе полученные средства. Правоохранители завели против предполагаемого вора уголовное дело.