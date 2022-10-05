Желание заработать на инвестициях обернулось для 56-летней жительницы Хакасии потерей более пяти миллионов рублей. Об этом пишет издание newkhakasiya.online.
В середине сентября женщина увидела в соцсетях объявление о заработке на финансовых рынках и решила им воспользоваться. Однако она нарвалась на аферистов, которые смогли заставить её взять кредит на супруга на два миллиона и ещё занять денег у знакомых.
В итоге гражданка лишилась 5 миллионов 100 тысяч рублей, а полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особом крупном размере.
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