Следственный комитет по Татарстану начал проверку преподавателя Казанской академии ветеринарной медицины Фазила Медетханова. Одна из студенток научного руководителя обвинила мужчину в домогательствах.
Согласно информации, возможный инцидент произошёл в 2020 году.
"Она сообщила, что в 2020 году он пытался приставать, но после криков пообещал больше так не делать. Уже в конце мая этого года преподаватель признался ей в любви", — передаёт inkazan.ru.
Мужчина утверждает, что студентка "распустила слухи" и никакого домогательства не было. Начата проверка СК.
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