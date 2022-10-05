Студентка из Татарстана обвинила преподавателя в домогательствах

Следственный комитет по Татарстану начал проверку преподавателя Казанской академии ветеринарной медицины Фазила Медетханова. Одна из студенток научного руководителя обвинила мужчину в домогательствах.

Согласно информации, возможный инцидент произошёл в 2020 году.

"Она сообщила, что в 2020 году он пытался приставать, но после криков пообещал больше так не делать. Уже в конце мая этого года преподаватель признался ей в любви", — передаёт inkazan.ru.

Мужчина утверждает, что студентка "распустила слухи" и никакого домогательства не было. Начата проверка СК.