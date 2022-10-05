Кемеровский Центральный районный суд установил виновность экс-гендиректора торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского в даче взятки.
Во время расследования дела выяснилось, что он передал деньги руководителю регионального Госстройнадзора во время работ по реконструкции здания, сообщает ТАСС со ссылкой на судью.
Ранее стало известно, что Вишневский признал свою вину в даче взятки в семь миллионов рублей.
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