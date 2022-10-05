В Екатеринбурге под суд пойдёт предприниматель за махинации с госзаказами

Предпринимателя из Ханты-Мансийского автономного округа будут судить в Екатеринбурге за махинации с госзаказами. Согласно информации, незаконным путём бизнесмен заработал более 285 миллионов рублей.

"Среди тех, кто пострадал — Уральский поисково-спасательный отряд МЧС России, водно-спасательная станция в Верх-Исетском районе и Уральский центр по делам гражданской обороны. Все доказательства собраны", — передаёт muksun.fm.

Известно, что предприниматель подделывал банковские гарантии и документы. Какие конкретно услуги мошенник обещал предоставить по госзаказу, не уточняется.