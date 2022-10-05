В Красноярске пойдут под суд 15 членов полицейской ОПГ

В Красноярске будут судить членов полицейской организованной преступной группировки, в которую входят 15 бывших сотрудников краевого МВД.

Согласно информации, банда орудовала с 2019 по 2020 год и брала взятки с предпринимателей за транзит грузов, нарушая правила ПДД.

"Обвиняемые за взятки от 1 до 75 тысяч рублей помогали предпринимателям беспрепятственно перевозить грузы, — передаёт "Проспект Мира. Красноярск". — Общая сумма взяток составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей".