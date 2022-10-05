В Красноярске будут судить членов полицейской организованной преступной группировки, в которую входят 15 бывших сотрудников краевого МВД.
Согласно информации, банда орудовала с 2019 по 2020 год и брала взятки с предпринимателей за транзит грузов, нарушая правила ПДД.
"Обвиняемые за взятки от 1 до 75 тысяч рублей помогали предпринимателям беспрепятственно перевозить грузы, — передаёт "Проспект Мира. Красноярск". — Общая сумма взяток составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.