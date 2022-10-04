От урагана "Иэн" в США погибло более 100 человек

Власти американского штата Флорида сообщили, что количество погибших из-за урагана "Иэн" достигло 104 человек.

"Причины смертей напрямую или косвенно связаны с ураганом", — уточнил представитель шерифа.

С 25 сентября в штате действует чрезвычайная ситуация: ураган оставил без электроэнергии не только большую часть Флориды, но и соседнюю Кубу.