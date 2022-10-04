Власти американского штата Флорида сообщили, что количество погибших из-за урагана "Иэн" достигло 104 человек.
"Причины смертей напрямую или косвенно связаны с ураганом", — уточнил представитель шерифа.
С 25 сентября в штате действует чрезвычайная ситуация: ураган оставил без электроэнергии не только большую часть Флориды, но и соседнюю Кубу.
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