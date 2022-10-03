Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Шурыгин допустил вторую волну частичной мобилизации в России под Новый год
Депутат Глазкова об ошибочной мобилизации: "Ситуация нормализуется"
Сивков: спецоперация на Украине может закончиться революцией в России
В администрации Санду назвали сообщения о мобилизации в Молдавии фейком
Звезда ЛГБТК-фильма "Дружки" Билли Айкнер обвинил натуралов в провале картины
ВСУ потеряли два батальона при попытке прорваться к Каховской ГЭС
Офицер ЛНР Сергеев о ситуации у Лимана, Кременной и Сватово: у ВСУ нет шансов
В Минэкологии Подмосковья опровергли данные о росте поголовья медведей в регионе
Кисида сделал неожиданное заявление: Токио нужен мирный договор с РФ

В учебном центре в Свердловской области умерли двое мобилизованных

Происшествия

Двое резервистов, призванных в ходе частичной мобилизации, скончались в Еланском учебном центре (Свердловская область). Ещё один, мобилизованный по ошибке, умер, вернувшись домой — у него, как выяснилось, был цирроз печени.

Как рассказал РИА Новости депутат ГД Максим Иванов, представляющий Свердловскую область, один мужчина умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство.

Эту информацию подтвердила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова, подчеркнув, что "гибель людей не связана с условиями в гарнизоне".

Однако, по словам Иванова, одна проблема у гарнизона всё же есть — резервисты там не желают соблюдать "сухой закон", потому что в близко расположенных магазинах алкоголем торгуют "открыто":

© t.me/maksim_ivanon
© t.me/maksim_ivanon

Впрочем, никаких данных о том, что именно алкоголь спровоцировал смерть мужчин в еланском учебном центре нет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лебедева
Популярное
Силовые структуры
ВСУ новыми силами начали наступление в направлении Берислава Херсонской области

Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.

ВСУ новыми силами начали наступление в направлении Берислава Херсонской области
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Силовые структуры
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Силовые структуры
ВСУ несут крупные потери в ходе наступления в Херсонской области
Силовые структуры
Иван Охлобыстин: "В Красном Лимане начались массовые казни"
Анжела Якубовская Театр Моссовета решил сделать подарок актёрам и зрителям в виде новой пьесы Анжела Якубовская Сергей Лебедев Из "Сколково" можно сформировать две полноценные дивизии для Донбасса Сергей Лебедев Людмила Черткова Частичная мобилизация вызвала сбой в нарративе "я никому ничего не должен" Людмила Черткова
Военные новости
Военкор Сладков: ощущение, что наши генералы играют в преферанс
Общество
Экс-помощница спикера ГД высказалась жёстче Кадырова: "Прекратите врать людям!"
Экс-глава ЦРУ Петреус призвал НАТО уничтожить российскую армию на Украине
Мир. Новости мира
Экс-глава ЦРУ Петреус призвал НАТО уничтожить российскую армию на Украине
Последние материалы
В администрации Санду назвали сообщения о мобилизации в Молдавии фейком
Звезда ЛГБТК-фильма "Дружки" Билли Айкнер обвинил натуралов в провале картины
ВСУ потеряли два батальона при попытке прорваться к Каховской ГЭС
Офицер ЛНР Сергеев о ситуации у Лимана, Кременной и Сватово: у ВСУ нет шансов
В Минэкологии Подмосковья опровергли данные о росте поголовья медведей в регионе
Кисида сделал неожиданное заявление: Токио нужен мирный договор с РФ
Адвокат: опасений для возбуждения уголовного дела против Собчак нет
Пассажирские самолёты без иллюминаторов набирают популярность
Венгерские эксперты: Россия сотворила чудо, находясь под санкциями
Дочь Беглова может зарабатывать на мобилизованных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников