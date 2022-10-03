В учебном центре в Свердловской области умерли двое мобилизованных

Двое резервистов, призванных в ходе частичной мобилизации, скончались в Еланском учебном центре (Свердловская область). Ещё один, мобилизованный по ошибке, умер, вернувшись домой — у него, как выяснилось, был цирроз печени.

Как рассказал РИА Новости депутат ГД Максим Иванов, представляющий Свердловскую область, один мужчина умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство.

Эту информацию подтвердила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова, подчеркнув, что "гибель людей не связана с условиями в гарнизоне".

Однако, по словам Иванова, одна проблема у гарнизона всё же есть — резервисты там не желают соблюдать "сухой закон", потому что в близко расположенных магазинах алкоголем торгуют "открыто":

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Впрочем, никаких данных о том, что именно алкоголь спровоцировал смерть мужчин в еланском учебном центре нет.