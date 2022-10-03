В результате атаки украинских военных на село Головчино Белгородской области погиб один человек. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.
По его словам, при обстреле скончалась 48-летняя женщина. Как пояснил губернатор, Вооружённые силы Украины (ВСУ) разрушили несколько объектов в центре населённого пункта. Он также добавил, что оперативники выясняют подробности ЧП.
"Начался подомовой обход. Информация о повреждениях уточняется", — отметил Гладков.
В конце сентября украинские националисты обстреляли село Зиборовка Белгородской области. Власти региона заявили, что боевики ВСУ повредили пять жилых домов, два автомобиля и школу.
Ранее сообщалось, что армия Украины нанесла удары по населённому пункту Вознесеновка, расположенному в Шебекинском районе Белгородской области. Жертв удалось избежать. Во время атаки повреждены пять зданий и три машины.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.