Гладков: один человек погиб при атаке ВСУ на село Головчино Белгородской области

В результате атаки украинских военных на село Головчино Белгородской области погиб один человек. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.

По его словам, при обстреле скончалась 48-летняя женщина. Как пояснил губернатор, Вооружённые силы Украины (ВСУ) разрушили несколько объектов в центре населённого пункта. Он также добавил, что оперативники выясняют подробности ЧП.

"Начался подомовой обход. Информация о повреждениях уточняется", — отметил Гладков.

В конце сентября украинские националисты обстреляли село Зиборовка Белгородской области. Власти региона заявили, что боевики ВСУ повредили пять жилых домов, два автомобиля и школу.

Ранее сообщалось, что армия Украины нанесла удары по населённому пункту Вознесеновка, расположенному в Шебекинском районе Белгородской области. Жертв удалось избежать. Во время атаки повреждены пять зданий и три машины.