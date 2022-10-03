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Гладков: один человек погиб при атаке ВСУ на село Головчино Белгородской области

Происшествия

В результате атаки украинских военных на село Головчино Белгородской области погиб один человек. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков.

Гладков: один человек погиб при атаке ВСУ на село Головчино Белгородской области

По его словам, при обстреле скончалась 48-летняя женщина. Как пояснил губернатор, Вооружённые силы Украины (ВСУ) разрушили несколько объектов в центре населённого пункта. Он также добавил, что оперативники выясняют подробности ЧП.

"Начался подомовой обход. Информация о повреждениях уточняется", — отметил Гладков.

В конце сентября украинские националисты обстреляли село Зиборовка Белгородской области. Власти региона заявили, что боевики ВСУ повредили пять жилых домов, два автомобиля и школу.

Ранее сообщалось, что армия Украины нанесла удары по населённому пункту Вознесеновка, расположенному в Шебекинском районе Белгородской области. Жертв удалось избежать. Во время атаки повреждены пять зданий и три машины.

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Автор: Юлия Миленина
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Стремоусов: армия РФ полностью контролирует ситуацию на николаевском направлении
NYT: НАТО не позволит Украине вступить в альянс до завершения СВО
Из Киева сообщают о колоссальных потерях ВСУ при захвате Красного Лимана
Марочко: украинские подразделения продолжают наступать в районе Кременной
Прилепин: страна хочет, чтобы спецоперацией на Украине руководил Путин
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