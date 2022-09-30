В Новосибирске женщину трижды оштрафовали за дискредитацию армии России

Российские журналисты сообщили, что жительницу Новосибирска Каталису три раза осудили за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.

По информации prmira.ru, 26 сентября обвиняемую оштрафовали на 40 тысяч рублей. Причиной послужило её стихотворение. Как заявили правоохранители, Каталиса опубликовала в Сети противозаконное фото, демонстрировала за рубежом изображения детей с лозунгами.