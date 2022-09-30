В Норильске 54-летний мужчина передал интернет-мошеннице 1,5 миллиона рублей. Женщина заявила, что является американским солдатом.
По данным СМИ, пострадавший поверил, что его собеседница в Сети служит в Сирии и мечтает переехать к нему. Преступница попросила его отправить для этого деньги.
Как написали в prmira.ru, правоохранители завели уголовное дело.
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