Житель Норильска отправил якобы военнослужащей США 1,5 миллиона рублей

В Норильске 54-летний мужчина передал интернет-мошеннице 1,5 миллиона рублей. Женщина заявила, что является американским солдатом.

По данным СМИ, пострадавший поверил, что его собеседница в Сети служит в Сирии и мечтает переехать к нему. Преступница попросила его отправить для этого деньги.

Как написали в prmira.ru, правоохранители завели уголовное дело.