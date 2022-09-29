На втором энергоблоке Запорожской АЭС произошла внештатная ситуация — возник пожар. По предварительной информации, это — возгорание второго энергоблока, над территорией АЭС виден дым.
"В направлении ЗАЭС поехало много пожарных машин и скорые" — пишут жители Энергодара в соцсетях.
Официальные лица эту информацию пока не комментируют.
Украинские телеграм-каналы сообщают, что якобы соратник председателя Никопольской (украинской) администрации убеждает горожан, что "пожарные всё разрулят" и "рано хвататься за таблетки".
"Фон пока нормальный, горит в районе энергоблока, видимых разрушений нет" — сообщил Pravda.Ru внешкор Алексей Р.
"Второй блок Запорожской АЭС. Есть возгорание после удара беспилотника, но реактор не поврежден" — сообщил политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале.
В свою очередь власти Энергодара, как сообщает ТАСС, "опровергли возгорание второго энергоблока Запорожской АЭС".
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