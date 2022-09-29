В Ростовской области подожгли здание районной администрации. Инцидент произошёл ночью 28 сентября, сообщает Baza.
Неизвестный разбил окно в одном из кабинетов администрации Зимовниковского района кирпичом и бросил бутылку с зажигательной смесью. В кабинете работают сотрудники департамента капитального строительства.
Помещение в результате охватил пожар, который полностью удалось потушить только через час. Кабинет выгорел полностью, а поиском поджигателя сейчас заняты полицейские.
Ранее в Урюпинске Волгоградской области загорелось здание межрайонного военного комиссариата.
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