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Сотрудница РАН перевела якобы работнику Центробанка РФ почти полмиллиона рублей

Происшествия

Работницу Уральского отделения Российской академии наук в Екатеринбурге обманули телефонные мошенники. Они заставили женщину отправить им 462 тысячи рублей.

По данным СМИ, злоумышленник представился сотрудником Центробанка России. Преступник сказал жертве, что ей для сохранения средств нужно передать все деньги регулятору. Как написали в tagilcity.ru, пострадавшая сообщила о происшествии правоохранителям.

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Автор: Евгения Васильева.
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