Стрелявший в военкома житель Усть-Илимска признал свою вину

Житель Усть-Илимска, который стрелял в военкома, признал свою вину, правда, частично.

Совершённое им преступление классифицируется как особо тяжкое, в качестве наказания за него задержанный может получить пожизненный срок. Об этом сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.