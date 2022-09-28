Житель Усть-Илимска, который стрелял в военкома, признал свою вину, правда, частично.
Совершённое им преступление классифицируется как особо тяжкое, в качестве наказания за него задержанный может получить пожизненный срок. Об этом сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.
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