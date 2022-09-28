Глава СК взял на контроль дело об истязании полицейским жены и детей в Башкирии

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль резонансное дело об истязании сотрудником полиции жены и детей в Башкирии. Об этом пишет mkset.ru.

По информации издания, в совершении преступления обвиняется 34-летний старший оперуполномоченный районного отдела. Его подозревают в истязании и неисполнении родительских обязанностей. Мужчину уже заключили под стражу.

Как сообщили следователи, полицейский несколько лет избивал своих сыновей и жену.

Они добавили, что в результате такого "воспитания" у детей возникли проблемы со здоровьем. Помимо этого, теперь они нуждаются в психологической помощи.

Бастрыкин попросил сотрудников Следственного комитета по Башкирии предоставлять ему информацию о ходе проверки по уголовному делу.

Ранее глава СК РФ поручил завести дело по факту обстрела посёлка Тёткино Курской области со стороны украинских военных.