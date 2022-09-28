Экс-гендиректор "Зимней вишни" признался в даче взятки в семь миллионов рублей

Бывший гендиректор и совладелец торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский признался, что дал взятку в семь миллионов рублей руководителю Госстройнадзора Кемеровской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Вадима Трифонова, государственное обвинение требует назначить экс-гендиректору ТРЦ наказание в виде 10 лет тюрьмы. Кроме того, сотрудники прокуратуры запросили 490 миллионов рублей в качестве штрафа для Вишневского.

"На стадии защиты Вишневский признал свою вину в даче взятки", — подчеркнул адвокат.

По его словам, защита собирается добиться смягчения наказания в связи с признанием обвиняемого.