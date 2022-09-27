Представители ФСБ Хакасии заподозрили главного врача Ширинской межрайонной больницы в служебном подлоге.
По информации журналистов, обвиняемая оформила акт приёма ремонтных работ, которые специалисты на самом деле не выполнили. Как написали в newkhakasiya.online, правоохранители завели уголовное дело. Подозреваемой грозит два года тюремного заключения.
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