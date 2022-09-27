В Хакасии ФСБ уличила главврача районной больницы в служебном подлоге

Представители ФСБ Хакасии заподозрили главного врача Ширинской межрайонной больницы в служебном подлоге.

По информации журналистов, обвиняемая оформила акт приёма ремонтных работ, которые специалисты на самом деле не выполнили. Как написали в newkhakasiya.online, правоохранители завели уголовное дело. Подозреваемой грозит два года тюремного заключения.