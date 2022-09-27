Умер певец Борис Моисеев

Российский певец Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет, сообщил РИА Новости арт-директор артиста Сергей Горох.

По его словам, Моисеев скончался сегодня в два часа ночи.

В 2010 году артист перенёс инсульт и начал редко появляться на публике. В 2015 году он завершил карьеру из-за серьёзных проблем со здоровьем. Моисеева частично парализовало, нарушились речевые функции. В СМИ периодически появлялись новости об ухудшении состояния здоровья певца и материальных проблемах.

Ранее сообщалось, что после двух перенесённых инсультов Моисеев написал завещание, в котором упомянул Кристину Орбакайте.