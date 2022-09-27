Конаныхин: подрыв веток "Северного потока" — ответ США на референдумы

Российский учёный и видеоблогер Дмитрий Конаныхин считает, что подрыв трёх веток магистрального газопровода "Северный поток" дело рук Соединённых Штатов из-за проходящих в Донбассе и на освобождённых территориях Украины референдумов по присоединению к России.

"Подрывом веток газопровода "Северный поток 1 и 2" американцы фиксируют Германию и отвечают на референдум в освобождённой части Новороссии", — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о ЧП на магистральном газопроводе "Северный поток". Как отметил пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина, специалисты зафиксировали повреждения в трубе на территории Дании. При этом Песков допустил, что произошла диверсия.