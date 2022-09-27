Соседи устроившего стрельбу в школе Ижевска: "Всегда ходил в чёрном капюшоне"

Соседи Артёма Казанцева, устроившего стрельбу в ижевской школе №88, назвали его замкнутым человеком с ограниченным кругом общения.

В беседе с корреспондентом РИА Новости они отметили, что мужчина жил с мамой и бабушкой. По их словам, у Казанцева не было друзей, поэтому никаких шумных мероприятий в его доме никогда не замечали.

"Он всегда ходил в чёрном капюшоне", — сказали соседи.

Кроме того, они добавили, что мужчина выходил на улицу с опущенной головой и пытался скрыть своё лицо.