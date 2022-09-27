Соседи Артёма Казанцева, устроившего стрельбу в ижевской школе №88, назвали его замкнутым человеком с ограниченным кругом общения.
В беседе с корреспондентом РИА Новости они отметили, что мужчина жил с мамой и бабушкой. По их словам, у Казанцева не было друзей, поэтому никаких шумных мероприятий в его доме никогда не замечали.
"Он всегда ходил в чёрном капюшоне", — сказали соседи.
Кроме того, они добавили, что мужчина выходил на улицу с опущенной головой и пытался скрыть своё лицо.
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