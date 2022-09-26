СК: количество погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 15 человек

В Следственном комитете России сообщили, что работают над выяснением обстоятельств трагедии, произошедшей в школе Ижевска, где неизвестный мужчина открыл стрельбу по учащимся и педагогам.

На данный момент в СК сообщают, что количество погибших при стрельбе достигло 15 человек, из них 11 — это школьники. Всего в ведомстве сообщили о 39 пострадавших.

24 человека из числа пострадавших ранены. Ранения зафиксированы у 22 детей и 2 взрослых.