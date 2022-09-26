В самом центре Москвы, возле клуба "16 тонн" произошла потасовка со стрельбой. Стреляли у входа в заведение, сообщает Telegram-канал "112".
На данный момент известно об одном пострадавшем. На месте ЧП сейчас находятся представители правоохранительных структур.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.