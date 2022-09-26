У московского клуба "16 тонн" произошла стрельба

В самом центре Москвы, возле клуба "16 тонн" произошла потасовка со стрельбой. Стреляли у входа в заведение, сообщает Telegram-канал "112".

На данный момент известно об одном пострадавшем. На месте ЧП сейчас находятся представители правоохранительных структур.