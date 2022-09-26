После угроз терактов в Дагестане было эвакуировано 11 судов

На одиннадцати судах в Дагестане была проведена эвакуация персонала и посетителей после того, как появилась информация о возможности проведения терактов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда региона.

По причине угрозы терактов ряд судов Республики, включая Верховный суд, прервали работу. Часть из них после проверки спецслужбами уже возобновила свою деятельность.