На одиннадцати судах в Дагестане была проведена эвакуация персонала и посетителей после того, как появилась информация о возможности проведения терактов.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда региона.
По причине угрозы терактов ряд судов Республики, включая Верховный суд, прервали работу. Часть из них после проверки спецслужбами уже возобновила свою деятельность.
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