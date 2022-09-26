Ижевский стрелок оказался выпускником школы № 88

Правоохранители установили личность стрелка, который напал на школу в Ижевске и убил 13 человек, в том числе семерых детей.

По данным Следственного комитета, преступление совершил Артём Казанцев, который родился в 1988 году и жил в Ижевске. Выяснилось, что он учился в той самой школе, на которую совершил нападение утром 26 сентября.

Ранее сообщалось, что стрелок был одет в толстовку с изображением свастики. Он был вооружён двумя пистолетами, переделанными под боевые патроны. Совершив преступление, Казанцев покончил с собой.

Сотрудники СК выясняют, был ли злоумышленник приверженцем неофашистских взглядов.