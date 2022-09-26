Жертвами ижевского стрелка стали 13 человек

Число погибших в результате нападения на школу в Ижевске выросло до 13 человек, среди которых семеро школьников, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, ранения получили 14 детей и семь взрослых. Злоумышленник, который был одет в футболку с нацистской символикой, покончил с собой. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, стрелок был вооружён двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые.

В Удмуртии объявлен трёхдневный траур по погибшим в ижевской школе. Возбуждено уголовное дело.