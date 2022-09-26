СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в ижевской школе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в ижевской школе. В Удмуртии объявлен трёхдневный траур по погибшим.

Утром 26 сентября в одну из школ Ижевска ворвался неизвестный мужчина с двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны, и открыл огонь по охранникам, школьникам и учителям. Он был одет в чёрную футболку с нацистской символикой и балаклаву. Жертвами нападения стали девять человек, в том числе пятеро детей. Преступник покончил с собой. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, в частности, устанавливают личность стрелка и его мотивы.

Возбуждены уголовные дела по факту убийства двух и более лиц и незаконного хранения оружия.

"С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88", — написал глава субъекта РФ Александр Бречалов в своём Telegram-канале.