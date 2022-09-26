Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в ижевской школе. В Удмуртии объявлен трёхдневный траур по погибшим.
Утром 26 сентября в одну из школ Ижевска ворвался неизвестный мужчина с двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны, и открыл огонь по охранникам, школьникам и учителям. Он был одет в чёрную футболку с нацистской символикой и балаклаву. Жертвами нападения стали девять человек, в том числе пятеро детей. Преступник покончил с собой. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, в частности, устанавливают личность стрелка и его мотивы.
Возбуждены уголовные дела по факту убийства двух и более лиц и незаконного хранения оружия.
"С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88", — написал глава субъекта РФ Александр Бречалов в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.