Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что ижевский стрелок напал на школу с двумя травматическими пистолетами, которые были переделаны под боевые патроны.
По данным Следственного комитета РФ, злоумышленник застрелил 9 человек, в том числе пятерых детей. Стрелок покончил с собой. Выясняются мотивы преступления.
"По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена", — написал Хинштейн.
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