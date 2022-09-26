Ижевский стрелок был вооружён двумя переделанными травматами

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что ижевский стрелок напал на школу с двумя травматическими пистолетами, которые были переделаны под боевые патроны.

По данным Следственного комитета РФ, злоумышленник застрелил 9 человек, в том числе пятерых детей. Стрелок покончил с собой. Выясняются мотивы преступления.

"По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена", — написал Хинштейн.