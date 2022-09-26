В Ижевске злоумышленник ворвался в школу №88 с оружием и начал стрелять по охранникам, учителям и детям.
По данным Следственного комитета РФ, преступник застрелил девятерых человек: пятерых школьников, двоих охранников и двоих учителей.
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Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.