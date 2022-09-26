СК РФ: жертвами ижевского стрелка стали девять человек

В Ижевске злоумышленник ворвался в школу №88 с оружием и начал стрелять по охранникам, учителям и детям.

По данным Следственного комитета РФ, преступник застрелил девятерых человек: пятерых школьников, двоих охранников и двоих учителей.