Шесть человек погибли и около 20 пострадали при стрельбе в школе Ижевска. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Медиа со ссылкой на данные МВД по Удмуртии.
Ведомство отмечает, что полицейские обнаружили тело стрелявшего мужчины. Он, по имеющимся данным, покончил с собой.
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