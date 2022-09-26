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При стрельбе в школе Ижевска погибли шесть человек

Происшествия

Шесть человек погибли и около 20 пострадали при стрельбе в школе Ижевска. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД Медиа со ссылкой на данные МВД по Удмуртии.

Ведомство отмечает, что полицейские обнаружили тело стрелявшего мужчины. Он, по имеющимся данным, покончил с собой.

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Автор: Максим Александров
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