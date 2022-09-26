Число пострадавших в школе Ижевска возросло до 10 человек

В результате стрельбы в ижевской школе возросло до 10 количество пострадавших. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

Ранее сегодня мужчина в чёрном костюме ворвался в класс во врем урока в школе №88 Ижевска и открыл стрельбу.

На место прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов. Он также заявил, что среди учеников есть жертвы, а охранник учебного заведения погиб.