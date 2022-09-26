В результате стрельбы в ижевской школе возросло до 10 количество пострадавших. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник.
Ранее сегодня мужчина в чёрном костюме ворвался в класс во врем урока в школе №88 Ижевска и открыл стрельбу.
На место прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов. Он также заявил, что среди учеников есть жертвы, а охранник учебного заведения погиб.
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Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.