Бречалов: в ижевской школе есть погибшие и раненые среди детей

Глава Удмуртии Александр Бречалов записал обращение с места трагедии в ижевской школе. Он заявил в своём Telegram-канале, что в результате стрельбы убит охранник, также есть погибшие и раненые среди детей.

По словам губернатора, пока неустановленный человек проник в школу №88 Ижевска и открыл огонь. По предварительной информации, сам нападавший застрелился.