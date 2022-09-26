Глава Удмуртии Александр Бречалов записал обращение с места трагедии в ижевской школе. Он заявил в своём Telegram-канале, что в результате стрельбы убит охранник, также есть погибшие и раненые среди детей.
По словам губернатора, пока неустановленный человек проник в школу №88 Ижевска и открыл огонь. По предварительной информации, сам нападавший застрелился.
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