К школе №88 в Ижевске, где произошла стрельба, прибыл губернатор Удмуртии Александр Бречалов.
Он заявил, что на месте работают все службы и скорая, и пообещал оперативно докладывать о происходящем.
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.