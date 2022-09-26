К школе Ижевска прибыл губернатор Удмуртии Бречалов

К школе №88 в Ижевске, где произошла стрельба, прибыл губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

Он заявил, что на месте работают все службы и скорая, и пообещал оперативно докладывать о происходящем.