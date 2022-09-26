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Военком Усть-Илимска получил шесть ранений в грудь

Происшествия

В военкома Усть-Илимска Александра Елисеева стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Иркутской области.

Он добавил, что сейчас военком находится на операционном столе, других пострадавших, кроме него нет.

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Автор: Максим Александров
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