В военкома Усть-Илимска Александра Елисеева стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Иркутской области.
Он добавил, что сейчас военком находится на операционном столе, других пострадавших, кроме него нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.